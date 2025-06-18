Серийный убийца Владимир Миргород приговорен ко второму пожизненному заключению

Головинский районный суд Москвы приговорил к пожизненному лишению свободы серийного убийцу Владимира Миргорода, известного как Душитель, сообщили в столичной прокуратуре.





Миргорода признали виновным в убийстве 15 женщин и одного мужчины, а также в покушении на убийство и изнасилование. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.





По данным Генпрокуратуры, он совершал эти преступления в период с 2002-го по 2004 год в Москве и Подмосковье. Миргород знакомился с жертвами, предлагал их подвести, а затем в безлюдных местах нападал на них: совершал насильственные половые преступления и душил. Жертвам было от 15 до 48 лет.





Одной женщине после нападения Миргорода удалось выжить. Она опознала преступника по фотографии и дала подробные показания.





В 2012 году Мосгорсуд уже приговаривал Миргорода к пожизненному тюремному заключению за 16 других убийств. В 2020 году следователи обнаружили, что ДНК серийного убийцы совпадает с генетическим профилем по одному из уголовных дел прошлых лет.





Миргорода, уже отбывающего свое наказание в колонии особого режима, этапировали в Москву для проведения следственных действий. В ходе допроса он признал вину.