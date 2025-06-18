Депутат Горелкин: Национальным мессенджером может стать приложение MAX

Приложение MAX является одним из основных претендентов на статус национального мессенджера, рассказал Daily Storm первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.





«Этот вариант уже обсуждается довольно открыто. На мой взгляд, шансы у него очень высокие», — поделился мнением парламентарий.





Горелкин добавил, что это решение неокончательное. Какая российская платформа получит статус многофункционального сервиса обмена информацией, определять будет правительство. Депутат уверен, что там «сделают максимально разумный выбор».





Госдума 10 июня во втором и третьем чтениях приняла закон о создании национального мессенджера. Приложение должно объединить функционал отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих. Совет Федерации одобрил закон 18 июня.





Мессенджер MAX был разработан компанией VK при поддержке Министерства цифрового развития и связи. Сейчас платформа работает в тестовом режиме. 17 июня мэры Краснодара и Новосибирска Евгений Наумов и Максим Кудрявцев анонсировали перевод в MAX внутренней переписки чиновников городских администраций.