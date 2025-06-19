«Я готов встретиться с Зеленским»: что рассказал Путин главам мировых информагентств

В ночь на 19 июня президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Беседа главы государства с журналистами продлилась около двух часов. Daily Storm собрал главные заявления российского лидера.





Об урегулировании конфликта на Украине





Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров по прекращению конфликта. Однако российский лидер выразил сомнение в юридической легитимности украинского коллеги.





«Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Вопрос в том, кто будет подписывать документы, — сказал Путин.





Глава государства объяснил, что президент Украины избирается на пять лет, и способов продления этого срока не существует даже в условиях военного положения.





Российские и украинские переговорщики готовы встречаться после 22 июня, добавил Путин. Он отметил, что переговорная группа России в контакте с украинской стороной.





Говоря об обмене телами погибших военных, Путин подчеркнул, что Россия получила 57 тел, а отдала уже шесть тысяч. По словам главы государства, Москва готова сейчас передать еще около трех тысяч тел.





О ближневосточном конфликте





В ситуации на Ближнем Востоке правильным было бы поискать пути прекращения боевых действий, найти способы договориться и обеспечить как интересы Ирана, так и Израиля, сказал Путин.





По мнению российского президента, есть возможность добиться прекращения боевых действий, обеспечив мирную атомную деятельность Ирана с одной стороны и безопасность Израиля с другой.





Президент России отметил, что Иран не запрашивал у российской стороны военной помощи. По его словам, Москва ранее предлагала Тегерану поработать в области систем ПВО, но тогда иранская сторона не проявила большого интереса.





При этом глава государства подчеркнул, что в договоре о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном нет статей, связанных с оборонной сферой.





О НАТО





Перевооружение НАТО не является угрозой для Москвы, заверил Путин. По его словам, Россия «самодостаточна с точки зрения обеспечения своей безопасности» и постоянно совершенствует Вооруженные Силы и оборонительные возможности.





«Чего бы НАТО не делало, конечно, это создает определенные угрозы, но мы все их купируем», — сказал президент.





При этом Путин назвал возможное нападение России на НАТО «легендой» и «бредом». По мнению главы государства, «это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран».





Об отношениях с США





Путин согласился с тем, что если бы Дональд Трамп переизбрался сразу на второй президентский срок в США, то спецоперация на Украине возможно бы не началась.





По мнению российского лидера, встреча с главой Белого дома была бы полезной, но она должна быть подготовлена. Путин отметил, что с большим уважением относится к намерению Трампа возобновить отношения Соединенных Штатов с Россией в разных сферах.





«У меня надежда на то, что господин Трамп не только политик <…>, он еще и бизнесмен. И в этом я вижу большой плюс – в том, что он все считает, и считает он, поскольку он стал богатым человеком, видимо, хорошо», — сказал Путин.





Другие заявления Путина





Президент России рассказал, что его внучка говорит на китайском языке. По словам Путина, его дочь заинтересовалась этим языком в начале 2000-х.





«Вы знаете, когда я говорил о том, что некоторые мои родные изучают китайский язык, я сказал про свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке», — сказал глава государства.





Также Путин заявил, что Россия и Китай проведут в этом году совместные военные учения. Президент отметил развитие сотрудничества в военной сфере. Глава государства добавил, что представители Китая предложили не только покупать вооружение, но и обмениваться технологиями.





Кроме того, Путин затронул тему развития стран Азии. По его словам, мир «капитально меняется».





«Дело не только в количестве населения — дело в том, что все эти страны и экономики этих стран достаточно быстрыми темпами преображаются», — сказал российский лидер.





Путин отметил изменения структуры экономики азиатских стран, рост совокупного ВВП, увеличение темпов роста экономик и повышение уровня образования населения.