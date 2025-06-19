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«Времена и эпохи»: старинный уличный театр в районе Покровское-Стрешнево
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Гости могли увидеть смешную пантомиму и посмотреть на акробатические номера undefined
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«Времена и эпохи»: старинный уличный театр в районе Покровское-Стрешнево

Гости могли увидеть смешную пантомиму и посмотреть на акробатические номера

Уличные театры — отличный вариант для летнего отдыха всей семьей. Именно его можно было увидеть в столице на фестивале «Времена и эпохи», который входит в проект «Лето в Москве» и охватывает сразу 50 площадок.


В центре программы в районе Покровское-Стрешнево был уличный театр начала XX века. Гости могли увидеть выступления гастролирующего цирка, сделать фото на специальной площадке с оптическими иллюзиями и тантамаресками и просто хорошо провести время!


Также здесь можно было увидеть смешную пантомиму, посмотреть на акробатические номера и выступления жонглеров, послушать рассказы о летних театрах и об истории цирка в Российской империи.


Начало XX века очень любят показывать в фильмах. Расцвет дачной культуры, беседки, заезжие гастролеры... Такая атмосфера и была воссоздана на фестивале «Времена и эпохи».


Поражали гостей не только декорациями, но и развлекательной программой. Это были и концерты, и мастер-классы, и спортивные события, и маркеты, и благотворительные акции.


Самые яркие эмоции посетителей собрали в ролике. Подробности о фестивале «Времена и эпохи» можно узнать на официальном сайте мероприятия.

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#москва #фестиваль #времена и эпохи
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