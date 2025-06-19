Исполнительный директор ЭФКО Иванов: Мне стыдно быть богатым

Исполнительный директор АО «Управляющая компания ЭФКО» Сергей Иванов заявил, что ему стыдно быть богатым. В этом предприниматель признался на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).





«Да, мне постоянно стыдно. Помню, возвращался на родину, уже директором работал на заводе. Меня двоюродный дедушка спрашивал: ну как, платят хорошо, хоть 40 тысяч есть? Как сказать, что там в 10 раз больше?» — сказал Иванов.





Предприниматель добавил, что он живет с ощущением внутреннего стыда и вины. По словам Иванова, он является частью мира, который несправедлив в отношении денег.





«Религия ведь на самом деле не про справедливость, — продолжил рассуждать Иванов. — Наш Бог тут точно несправедлив в отношении меня как минимум. С другой стороны, внутри сердце просит этой справедливости».





ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 18 по 21 июня. На форуме запланировано около 350 мероприятий. В ночь на 19 июня состоялась встреча президента России Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств.