В РПЦ предостерегли Никола Пашиняна от войны с Армянской церковью

Политическая власть не должна вмешиваться во внутренние религиозные дела, так как это может нарушить спокойствие общества, сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Так он прокомментировал Daily Storm конфликт премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Армянской апостольской церковью (ААЦ).





«Мы наблюдаем возращение религии с периферии общественно-политических отношений в центр. С XVIII века религия фактически была вытеснена. Сегодня она возвращается. Она становится предметом дискуссии. Религиозная мотивация важна в принятии решений», — добавил Легойда.





Спикер РПЦ отметил, что возвращение религии очень сложное, так как она рассматривается иногда и как оружие.





«Сложность возникает, когда политическая власть пытается разыгрывать религиозную карту. Один из примеров — нынешнее поведение властей Армении», — сказал Легойда.





В мае 2025 Пашинян публично обвинил католикоса всех армян Гарегина II в несоблюдении обета безбрачия и потребовал его отставки. В ответ на это Высший духовный совет ААЦ опубликовал заявление, в котором охарактеризовал действия Пашиняна как «очередную кампанию» против церкви.





Премьера обвинили в том, что он «ставит себя выше закона». Также в церкви указали, что Пашинян использует лексику, оскорбления и обвинения, «не подобающие государственному деятелю».





После этого с заявлением выступил российский предприниматель и глава компании «Ташир Групп» Самвел Карапетян. Бизнесмен осудил «небольшую группу лиц», организовавшую «нападки на многовековые устои Армянской церкви и национальные традиции». Предприниматель заверил, что «всегда был рядом с Армянской церковью и народом», и пообещал принимать «непосредственное участие» в этой ситуации.





Суд в Ереване арестовал Капапетяна 18 июня на два месяца. Бизнесмена обвинили в призывах к захвату власти в Армении. Ранее в доме предпринимателя прошли обыски.