Премьер Британии Стармер перепутал президента Южной Кореи с переводчиком

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перепутал нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена с переводчиком на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде. Об этом сообщает The Daily Mail.





При встрече лидеров стран Стармер пожал руку переводчику. После этого к британскому политику подошла девушка и показала рукой на Ли Чжэ Мена. Переводчик сделал то же самое.





Также Стармер не сразу определился с местом для общей фотографии. Издание отмечает, что политик замешкался и поставил представителей Южной Кореи в неловкое положение.





Ли Чжэ Мен был кандидатом в президенты от Демократической партии «Тобуро». Он победил на выборах, набрав 49,4% голосов. Досрочное голосование состоялось после импичмента экс-президенту Юн Сок Елю, который предпринял неудачную попытку госпереворота.