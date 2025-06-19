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Премьер Британии Стармер перепутал президента Южной Кореи с переводчиком
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Позже политику указали на южнокорейского лидера undefined
Новости

Премьер Британии Стармер перепутал президента Южной Кореи с переводчиком

Позже политику указали на южнокорейского лидера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перепутал нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена с переводчиком на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде. Об этом сообщает The Daily Mail.


При встрече лидеров стран Стармер пожал руку переводчику. После этого к британскому политику подошла девушка и показала рукой на Ли Чжэ Мена. Переводчик сделал то же самое.


Также Стармер не сразу определился с местом для общей фотографии. Издание отмечает, что политик замешкался и поставил представителей Южной Кореи в неловкое положение.


Ли Чжэ Мен был кандидатом в президенты от Демократической партии «Тобуро». Он победил на выборах, набрав 49,4% голосов. Досрочное голосование состоялось после импичмента экс-президенту Юн Сок Елю, который предпринял неудачную попытку госпереворота.

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#южная корея #g7 #стармер
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