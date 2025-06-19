Новости
Новости 18+
St
Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией
18+
МИД пояснил, что в нынешних условиях документ утратил смысл undefined
Новости

Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией

МИД пояснил, что в нынешних условиях документ утратил смысл

Россия намерена выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заключенного между российским и немецким правительствами в 1996 году, сообщила пресс-служба МИД.


Как пояснили в дипломатическом ведомстве, формально действующее соглашение «в нынешних условиях утратило смысл и практическое значение». Документ абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений, добавили в МИД.


С учетом этого российская сторона намерена выйти из данного соглашения, пояснили в ведомстве. Осуществляются соответствующие внутригосударственные процедуры.


Кроме того, МИД обвинил руководство ФРГ в том, что оно идеологически обрабатывает население в антироссийском ключе и провоцирует обострение военно-политической ситуации.


Правительство Германии «распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности», заключили в дипломатическом ведомстве.


Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между правительствами России и Германии было подписано 14 июня 1996 года. В документе указано, что он действует в течение пяти лет, а затем автоматически продлевается каждые три года. Если одна из сторон намерена прекратить действие договора, то она должна уведомить об этом другую не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#мид #фрг #соглашение
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...