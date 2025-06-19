Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией

Россия намерена выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заключенного между российским и немецким правительствами в 1996 году, сообщила пресс-служба МИД.





Как пояснили в дипломатическом ведомстве, формально действующее соглашение «в нынешних условиях утратило смысл и практическое значение». Документ абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений, добавили в МИД.





С учетом этого российская сторона намерена выйти из данного соглашения, пояснили в ведомстве. Осуществляются соответствующие внутригосударственные процедуры.





Кроме того, МИД обвинил руководство ФРГ в том, что оно идеологически обрабатывает население в антироссийском ключе и провоцирует обострение военно-политической ситуации.





Правительство Германии «распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности», заключили в дипломатическом ведомстве.





Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между правительствами России и Германии было подписано 14 июня 1996 года. В документе указано, что он действует в течение пяти лет, а затем автоматически продлевается каждые три года. Если одна из сторон намерена прекратить действие договора, то она должна уведомить об этом другую не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока.