Сеанс йоги и танцевальные уроки: чем заняться на площадках «Лета в Москве»

Какие мероприятия подготовили для жителей и гостей столицы в рамках проекта «Лето в Москве» в ближайшие дни? На площадках пройдут концерты, спектакли, мастер-классы, танцевальные вечеринки и многое другое.





Например, 21 июня на ВДНХ отметят XI Международный день йоги. Посетители с любым уровнем подготовки смогут приобщиться к восточной оздоровительной практике. Для гостей также проведут мастер-классы по рисованию мандалы и игре на ханге, лекции об аюрведе и медитации. Все мероприятия организованы совместно с посольством Индии.





В кинопарке «Москино» будут проходить танцевальные уроки вальса, кадрили и польки. Принять в них участие смогут все гости площадки.





А 22 июня в рамках Дня памяти и скорби в кинопарке покажут спектакль «Тишь» по мотивам повести «А зори здесь тихие…» писателя-фронтовика Бориса Васильева. Роли исполнят артисты Театра юных москвичей.





Чем еще заняться на городских площадках с 20 по 22 июня, можно узнать на сайте.