Путин может стать героем мультсериала «Простоквашино»

Президент России Владимир Путин может стать героем в мультипликационном сериале «Простоквашино», заявила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ее слова приводит РИА Новости.





По мнению Слащевой, появление российского лидера в мультфильме поможет продвинуть Россию и ее культуру в мире. Она добавила, что подобное решение станет самой популярной «мягкой силой», а президент и Матроскин «создадут прекрасный дуэт».





Ранее на том же форуме вице-президент индонезийской компании Modena Corporation Майкл Джизара призвал Россию активнее продвигать свою культуру за рубежом, особенно в Азии. По его словам, там очень популярен российский президент и российские мультфильмы.





Джизара отметил, что в самой Индонезии относятся «очень-очень тепло» к культуре России и испытывают дружеские чувства к этой стране.