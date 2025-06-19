Россия и Украина провели обмен военнопленными

Россия и Украина обменялись военнопленными в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сообщили в пресс-службе Минобороны.





Вернувшиеся из украинского плена российские военные сейчас находятся в Белоруссии, уточнили в военном ведомстве. Их позднее привезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации.





Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил обмен. Украинский лидер заявил, что среди переданных Киеву военных есть бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы. По словам Зеленского, большинство из них находились в плену с 2022 года.





Число переданных военнопленных стороны не раскрыли. Россия и Украина также продолжают санитарные обмены ранеными, пишет РБК со ссылкой на источник.





Предыдущие раунды обмена пленными состоялись 9, 10 и 12 июня. На переговорах, прошедших 2 июня в Стамбуле, российская и украинская стороны договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых, а также военных младше 25 лет в формате «всех на всех».