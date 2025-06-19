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Россия и Украина провели обмен военнопленными
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Число вернувшихся бойцов не уточняется undefined
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Россия и Украина провели обмен военнопленными

Число вернувшихся бойцов не уточняется

Россия и Украина обменялись военнопленными в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сообщили в пресс-службе Минобороны.


Вернувшиеся из украинского плена российские военные сейчас находятся в Белоруссии, уточнили в военном ведомстве. Их позднее привезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации.


Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил обмен. Украинский лидер заявил, что среди переданных Киеву военных есть бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы. По словам Зеленского, большинство из них находились в плену с 2022 года.


Число переданных военнопленных стороны не раскрыли. Россия и Украина также продолжают санитарные обмены ранеными, пишет РБК со ссылкой на источник.


Предыдущие раунды обмена пленными состоялись 9, 10 и 12 июня. На переговорах, прошедших 2 июня в Стамбуле, российская и украинская стороны договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых, а также военных младше 25 лет в формате «всех на всех».

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#украина #минобороны #обмен пленными
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