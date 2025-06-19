Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) получила российское гражданство, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в окружении артистки.





По словам собеседника издания, паспорт певице выдали 9 июня. Источник добавил, что в документе артистка сохранила свое настоящее имя. Заявление на его получение Лорак подала в феврале 2024 года.





После появления информации о получении певицей российского гражданства Лорак внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Как уточняет ТАСС, президент Украины Владимир Зеленский указом ввел против артистки персональные санкции.





Лорак лишили государственных наград и звания народной артистки Украины. Санкции также включают блокирование активов, запрет торговых операций и вывод капитала из страны.





Ани Лорак родилась в Черновицкой области, в 2008 году получила звание народной артистки Украины. В 2014 году она переехала в Россию и больше на родине не выступала.