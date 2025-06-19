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Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство
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Следом за этим артистка попала в базу «Миротворца» undefined
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Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство

Следом за этим артистка попала в базу «Миротворца»

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) получила российское гражданство, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в окружении артистки.


По словам собеседника издания, паспорт певице выдали 9 июня. Источник добавил, что в документе артистка сохранила свое настоящее имя. Заявление на его получение Лорак подала в феврале 2024 года.


После появления информации о получении певицей российского гражданства Лорак внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Как уточняет ТАСС, президент Украины Владимир Зеленский указом ввел против артистки персональные санкции.


Лорак лишили государственных наград и звания народной артистки Украины. Санкции также включают блокирование активов, запрет торговых операций и вывод капитала из страны.


Ани Лорак родилась в Черновицкой области, в 2008 году получила звание народной артистки Украины. В 2014 году она переехала в Россию и больше на родине не выступала. 

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#гражданство #ани лорак #миротворец
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