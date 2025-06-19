Дурову разрешат покинуть Францию для поездки в Дубай на две недели

Власти Франции разрешили сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову покинуть страну на срок до 14 дней исключительно для поездки в Дубай. Об этом пишет издание Le Monde.





Газета отмечает, что там «проживают его родственники» и находятся офисы Telegram. Запрет на выезд из страны будет снят 10 июля. О своем отъезде бизнесмен должен будет заранее уведомить следственного судью.





Источник издания отметил, что остальные требования суда останутся без изменений. Согласно действовавшим ранее мерам Дурову было запрещено покидать Францию. Также он был обязан отмечаться в комиссариате полиции два раза в неделю.





Ходатайство о снятии надзора Дуров подал в начале июня. Один из адвокатов предпринимателя Дэвид-Оливье Камински считает, что поддержание столь строгого судебного надзора было необоснованным и бессмысленным.





Дурова задержали в Париже в августе 2024 года. Позже сооснователя Telegram отпустили под залог в пять миллионов евро. Предпринимателю предъявлены обвинения по 17 уголовным статьям, среди которых изготовление детской порнографии, торговля наркотиками и отмывание денег.