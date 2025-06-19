Испанский бизнесмен извинился на ПМЭФ за действия «Голубой дивизии» во время блокады Ленинграда

Испанский бизнесмен и почетный консул России в Галисии Педро Моуриньо Узал извинился за действия «Голубой дивизии» во время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. С этим заявлением он выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).





«Один из представителей моей семьи был добровольцем в «Голубой дивизии», которая пришла сражаться на территорию России, поддержав армию Гитлера. И я прошу прощения у всех вас за то, что он сделал», — сказал почетный консул.





Моуриньо Узал подчеркнул, что он борется за понимание и за дружбу с Россией. Предприниматель выразил уверенность, что Россия и европейские государства вновь станут странами, объединенными братскими связями.





«Голубая дивизия» представляла собой испанское добровольческое подразделение, воевавшее на стороне Германии во время Второй мировой войны. В 1941-1943 годах она принимала участие в боевых действиях против Советского Союза, в частности, участвовала в блокаде Ленинграда.