В РПЦ рассказали, как побороть неоязычество в зоне СВО

РПЦ не считает необходимым бороться с появлением неоязычества в зоне СВО. Вместо этого необходимо наставлять людей на верный путь. Об этом Daily Storm на полях ПМЭФ-2025 сообщил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.





«Неоязычество, с которым мы сталкиваемся в армии, — оно ситуативное. Человек находится в сложной военной ситуации, ему страшно. Естественно, он пытается прибегнуть к какой-то защите, в том числе и духовной. И он по разным причинам может быть не всегда разборчив», — сообщил он.





Легойда отметил, что в этом вопросе важна просветительская задача священников сообразно сложившейся ситуации.





Патриарх Кирилл в феврале этого года называл попытки возрождения язычества в зоне военной операции на Украине нелепой религиозной практикой, а тех, кто это пытается делать, — «чудиками».





Он отмечал, что многие священники, посещающие зону боевых действий, приложили немало сил, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений. Он также выражал мнение, что было бы правильно проводить семинары или краткосрочные курсы по данной теме для священников, которые направляются в зону спецоперации на Украине.