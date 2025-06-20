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Собянин сообщил, что силы ПВО пресекли атаку двух беспилотников, летевших на Москву
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На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб undefined
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Собянин сообщил, что силы ПВО пресекли атаку двух беспилотников, летевших на Москву

На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что силы ПВО Минобороны России отразили атаку вражеского БПЛА, летевшего на столицу. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале в 06:55 мск.


По информации мэра, на место падения обломков выехали специалисты экстренных служб. О возможных разрушениях не сообщалось.


«Сбили еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в 08:08 мск. Подробностей он не привел. 


17 июня Собянин также сообщал, что ПВО отразили атаку двух беспилотников противника, летевших на Москву. 

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#москва #сергей собянин #атака беспилотников
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