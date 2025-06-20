Иран атаковал «киберстолицу» Израиля Беэр-Шева

Ракета прилетела по технологическому парку Gav-Yam Negev в городе Беэр-Шева на юге еврейского государства. Пострадали пять человек, повреждены здания и автомобили, сообщает The Times of Israel.





Резидентами парка являются более 70 компаний, в том числе Dell, IBM, Intel и Microsoft. Судя по кадрам в Сети, прилет был рядом со зданием последней фирмы. Иранское издание Hamshahri пишет, что в парке работали в том числе военные и «киберпреступники», и называет город «киберстолицей».





Беэр-Шева второй день подряд подвергается атаке. Накануне сообщалось, что был зафиксирован прилет по местному медицинскому центру.





В ЦАХАЛ заявили, что ночью атаковали военные и ядерные объекты в Тегеране. Удары наносили более 60 истребителей. О пострадавших неизвестно.