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Богатейший человек планеты Илон Маск попросил убежище в России
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По информации вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, запрос поступил в МИД РФ undefined
Новости

Богатейший человек планеты Илон Маск попросил убежище в России

По информации вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, запрос поступил в МИД РФ

Министерство иностранных дел России получило запрос на предоставление убежища от американского миллиардера Илона Маска. Об этом Петербургском международном экономическом форуме журналистам сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. 


«Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой», — отметил депутат.


По словам Даванкова, ответ от внешнеполитического ведомства ожидается в течение месяца. Маск пока ситуацию не комментировал, также никакой информации о запросе убежища не предоставлял МИД РФ. 


В начале июня между бизнесменом и президентом США Дональдом Трампом произошел публичный скандал в соцсетях. Позже Маск заявил, что сожалеет о конфликте. 

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#политическое убежище #сша #мид рф #илон маск #дональд трамп #владислав даванков
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