Богатейший человек планеты Илон Маск попросил убежище в России

Министерство иностранных дел России получило запрос на предоставление убежища от американского миллиардера Илона Маска. Об этом Петербургском международном экономическом форуме журналистам сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.





«Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой», — отметил депутат.





По словам Даванкова, ответ от внешнеполитического ведомства ожидается в течение месяца. Маск пока ситуацию не комментировал, также никакой информации о запросе убежища не предоставлял МИД РФ.





В начале июня между бизнесменом и президентом США Дональдом Трампом произошел публичный скандал в соцсетях. Позже Маск заявил, что сожалеет о конфликте.