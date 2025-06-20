«Времена и эпохи»: атмосфера XIII века в парке «Бригантина»

Праздник продлился с 11 по 15 июня и объединил сразу 50 площадок. В этом году фестиваль был посвящен Году защитника Отечества. Все мероприятия могли посетить также гости, приехавшие из других регионов России. Здесь были и иностранцы. Весело и познавательно провели время представители нескольких поколений: от самых маленьких до граждан почтенного возраста. Всем было комфортно.





В парке «Бригантина» на Коптевском бульваре работала площадка «Ремесло и быт XIII века». Здесь располагался лагерь воинов и ремесленников Владимиро-Суздальского царства. Можно было, например, попробовать себя в ювелирном деле, познакомиться со средневековым правосудием и даже примерить колодки.





Посетителям также рассказывали о кухне тех времен. Например, на столе славян в XIII веке были отварной горох, блюда из репы, капусты и редьки, а также такие супы как свекольная ботвинья с красной рыбой. Таким образом, история стала еще ближе.





Узнать дополнительные подробности о прошедшем фестивале можно по ссылке на официальном сайте проекта или же погрузиться в атмосферу праздника, посмотрев видеоролик.