Новости
Новости 18+
St
«Времена и эпохи»: атмосфера XIII века в парке «Бригантина»
18+
Каждый мог поучаствовать в различных мастер-классах undefined
Новости

«Времена и эпохи»: атмосфера XIII века в парке «Бригантина»

Каждый мог поучаствовать в различных мастер-классах

У жителей и гостей столицы была уникальная возможность почувствовать атмосферу прошлых веков. В Москве прошел исторический фестиваль «Времена и эпохи», с помощью которого можно было прикоснуться к культуре и самобытности давно минувших дней. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Праздник продлился с 11 по 15 июня и объединил сразу 50 площадок. В этом году фестиваль был посвящен Году защитника Отечества. Все мероприятия могли посетить также гости, приехавшие из других регионов России. Здесь были и иностранцы. Весело и познавательно провели время представители нескольких поколений: от самых маленьких до граждан почтенного возраста. Всем было комфортно.  


В парке «Бригантина» на Коптевском бульваре работала площадка «Ремесло и быт XIII века». Здесь располагался лагерь воинов и ремесленников Владимиро-Суздальского царства. Можно было, например, попробовать себя в ювелирном деле, познакомиться со средневековым правосудием и даже примерить колодки. 


Посетителям также рассказывали о кухне тех времен. Например, на столе славян в XIII веке были отварной горох, блюда из репы, капусты и редьки, а также такие супы как свекольная ботвинья с красной рыбой. Таким образом, история стала еще ближе. 


Узнать дополнительные подробности о прошедшем фестивале можно по ссылке на официальном сайте проекта или же погрузиться в атмосферу праздника, посмотрев видеоролик. 

#москва #история #фестиваль #времена и эпохи
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...