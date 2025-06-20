Командир «Ахмата» Алаудинов встретился с отцом Гавриилом, назвавшим ислам «неправильной религией»

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов встретился со схиигуменом Гавриилом, с которым у него произошел конфликт из-за слов о мусульманах.





История началась в мае, когда отец Гавриил, начальник Сочинского подворья Валаамского монастыря, в проповеди назвал ислам «неправильной религией», а самих верующих — «целой армией».





Православный священник заявил, что если «мулла в один прекрасный день прикажет вырезать москвичей, они это быстро сделают, МВД не успеет даже пикнуть». В начале июня отца Гавриила отстранили от служения.





Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов после этого назвал схиигумена «представителем войск Антихриста» и «дебилом», а его слова — «провокационными вбросами». Позже он принес извинения священнослужителю.





19 июня в Telegram-канале Алаудинова появилось видео встречи генерала со схиигуменом, записанное в храме в Белгородской области. Священник заявил: до знакомства с Алаудиновым он понимал, что у него нет с ним разногласий, но «люди, которые хотели поссорить православных и традиционных мусульман, сделали все для того, чтобы в тылу нашей Родины <...> создать хаос, неразбериху и, может быть, даже кровопролитие».





По словам отца Гавриила, из проповеди вырезали 40-секундный отрывок, который «подали таким образом», чтобы выставить его «врагом ислама». Он упомянул, что у него в роду были представители обеих конфессий. Схиигумен сказал, что его слова неправильно интерпретировали, он имел в виду ваххабитов.





Священник и командир «Ахмата» пообщались и поняли, что у них «идентичные» взгляды на ситуацию и нет никаких разногласий. По словам Алаудинова, он принес извинения за то, что выразился в «форме, неподобающей ему как кавказцу и мусульманину».