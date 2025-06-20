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Собянин на ПМЭФ рассказал, как должна оцениваться эффективность власти
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Мэр поблагодарил бизнесменов, которые добиваются успехов undefined
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Собянин на ПМЭФ рассказал, как должна оцениваться эффективность власти

Мэр поблагодарил бизнесменов, которые добиваются успехов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на Петербургском международном экономическом форуме, как должна оцениваться эффективность власти. По его словам, «самое главное не процесс, а результат».


Собянин подчеркнул, что «нужно смотреть, как выросла экономика, как выросли инвестиции, как выросли доходы населения, какое отношение вообще бизнеса к власти».


«Тогда все понятно, свои места. Тогда понятно, чем ты занимаешься, каких результатов добиваешься», — добавил мэр Москвы. 


Столичный градоначальник также поблагодарил бизнес за развитие и продвижение экономики. 


«Пока побеждаем со счетом 1 : 0. Поздравляю. Растут инвестиции, растет экономика, снижается безработица. Спасибо огромное бизнесу, который вопреки макроэкономике, санкциям, негативным трендам побеждает и развивается», — сказал Собянин. 


Он также заявил, что нужно «признать и поклониться руководителям, которые организуют, продвигают экономику, продвигают бизнес». Собянин подчеркнул, что благодарен «предпринимателям, которые не сдаются, которые побеждают». В свою очередь, власти готовы помогать бизнесу, отметил мэр. 

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