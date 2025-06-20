Собянин заявил, что эффективность работы ПВО вокруг Москвы составляет 99,9%

Мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском экономическом форуме сообщил, что эффективность работы средств противовоздушной обороны рядом с Москвой — 99,9%.





«Все познается в сравнении. Сейчас в режиме реального времени наблюдаем, как падают беспилотники и ракеты на Тегеран, на Израиль. И несмотря на хваленый «Железный купол», видим огромное количество разрушений, жертв и так далее», — сказал Собянин.





Мэр напомнил, что за последние месяцы на Москву были запущены тысячи беспилотников, тогда как «долетели и упали на Москву буквально считанные единицы».





«Никаких серьезных разрушений не произошло», — сказал градоначальник.





Собянин также заявил, что столица производит для космоса все — от электроники до деталей спутника.