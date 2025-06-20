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Россия и Украина провели обмен пленными
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Это произошло в рамках Стамбульских договоренностей undefined
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Россия и Украина провели обмен пленными

Это произошло в рамках Стамбульских договоренностей

Россия и Украина обменялись пленными. Обмен произошел в рамках Стамбульских договоренностей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  


20 июня продолжились «санитарные обмены ранеными». Состоявшийся обмен пленными был равнозначным, указали в ведомстве. Взамен Киеву переданы украинские военные. 


Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, добавили в Минобороны России. Позже они вернутся домой и пройдут реабилитацию. 


В Стамбуле состоялось два раунда переговоров между Москвой и Киевом. Они прошли 19 мая и 2 июня. На обеих встречах удалось договориться об обмене военнопленными. 

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#украина #обмен пленными #минобороны рф
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