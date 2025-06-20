Россия и Украина провели обмен пленными

Россия и Украина обменялись пленными. Обмен произошел в рамках Стамбульских договоренностей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.





20 июня продолжились «санитарные обмены ранеными». Состоявшийся обмен пленными был равнозначным, указали в ведомстве. Взамен Киеву переданы украинские военные.





Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, добавили в Минобороны России. Позже они вернутся домой и пройдут реабилитацию.





В Стамбуле состоялось два раунда переговоров между Москвой и Киевом. Они прошли 19 мая и 2 июня. На обеих встречах удалось договориться об обмене военнопленными.