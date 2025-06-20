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Путин: Россия занимает первое место в Европе по объему экономики
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Он подчеркнул, что рост российского ВВП завязан не только на военно-промышленный комплекс undefined
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Путин: Россия занимает первое место в Европе по объему экономики

Он подчеркнул, что рост российского ВВП завязан не только на военно-промышленный комплекс

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что РФ занимает первое место в Европе и четвертое в мире по объему экономики. 


По его словам, ВВП прибавлял более 4% ежегодно, рос темпами выше мировых, несмотря на сложный фон


Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику России больше не является определяющим, в текущем моменте он оказался даже отрицательным, указал глава государства. Рост российского ВВП завязан не только на военно-промышленный комплекс, растут АПК, строительство, финансы и другие отрасли, сказал Путин. 


Он подчеркнул, что «представления о России как сырьевой экономике явно устарели и уходят в прошлое». По данным президента, прирост ненефтегазового ВВП — 7,2% в 2023 году, в 2024 — 5,6%.


Инфляция в России снизилась ниже 10% благодаря действиям ЦБ и правительства, отметил Путин. 


«Мы должны добиться умеренно инфляции и низкой безработицы. Инфляция на 16 июня составила 9,6%», — добавил Путин. 



Заметка дополняется 

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#владимир путин #мировая экономика #пмэф
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