Путин: Россия занимает первое место в Европе по объему экономики

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что РФ занимает первое место в Европе и четвертое в мире по объему экономики.





По его словам, ВВП прибавлял более 4% ежегодно, рос темпами выше мировых, несмотря на сложный фон.





Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику России больше не является определяющим, в текущем моменте он оказался даже отрицательным, указал глава государства. Рост российского ВВП завязан не только на военно-промышленный комплекс, растут АПК, строительство, финансы и другие отрасли, сказал Путин.





Он подчеркнул, что «представления о России как сырьевой экономике явно устарели и уходят в прошлое». По данным президента, прирост ненефтегазового ВВП — 7,2% в 2023 году, в 2024 — 5,6%.





Инфляция в России снизилась ниже 10% благодаря действиям ЦБ и правительства, отметил Путин.





«Мы должны добиться умеренно инфляции и низкой безработицы. Инфляция на 16 июня составила 9,6%», — добавил Путин.









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