Депутат Госдумы Бурматов разберется со своим помощником после скандала в Челябинске

Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил Daily Storm, что уволит своего помощника за скандал на концерте в Челябинске, если вина будет доказана. Об инциденте с участием Артема Анисина написал канал «Погоны и галстуки». По его данным, помощник Бурматова требовал, чтобы его пропустили в зоны подороже, а платить не хотел и угрожал охране.





«Мы сейчас проведем проверку достоверности этих сведений. Если они подтвердятся — незамедлительно помощник лишится своего статуса и принесет извинения тем людям, которым причинил неудобства. Я к этому очень серьезно отношусь. И если он мог даже подумать использовать свой статус помощника депутата Госдумы для решения своих личных вопросов... То прикрываться ему будет больше нечем!» — сказал депутат.





По словам Бурматова, если неподобающее поведение подтвердится, «помощник вылетит с должности в течение двух часов и больше на нее никогда не вернется».





По информации канала «Погоны и галстуки», шоу в МТС Live Холле было рассчитано, скорее, на подрастающее поколение. Приезжали детские блогеры, девчонки, поющие «Сигма бой». Но, как утверждает источник, Анисин вел себя вызывающе и «объяснял охране, что он целый помощник депутата».