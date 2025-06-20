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Депутат Госдумы Бурматов разберется со своим помощником после скандала в Челябинске
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Артем Анисин, предварительно, угрожал охране, и если его вина будет доказана — мужчину уволят, заверил парламентарий Владимир Бурматов
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Депутат Госдумы Бурматов разберется со своим помощником после скандала в Челябинске

Артем Анисин, предварительно, угрожал охране, и если его вина будет доказана — мужчину уволят, заверил парламентарий

Владимир Бурматов Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил Daily Storm, что уволит своего помощника за скандал на концерте в Челябинске, если вина будет доказана. Об инциденте с участием Артема Анисина написал канал «Погоны и галстуки». По его данным, помощник Бурматова требовал, чтобы его пропустили в зоны подороже, а платить не хотел и угрожал охране.


«Мы сейчас проведем проверку достоверности этих сведений. Если они подтвердятся — незамедлительно помощник лишится своего статуса и принесет извинения тем людям, которым причинил неудобства. Я к этому очень серьезно отношусь. И если он мог даже подумать использовать свой статус помощника депутата Госдумы для решения своих личных вопросов... То прикрываться ему будет больше нечем!» — сказал депутат.


По словам Бурматова, если неподобающее поведение подтвердится, «помощник вылетит с должности в течение двух часов и больше на нее никогда не вернется».


По информации канала «Погоны и галстуки», шоу в МТС Live Холле было рассчитано, скорее, на подрастающее поколение. Приезжали детские блогеры, девчонки, поющие «Сигма бой». Но, как утверждает источник, Анисин вел себя вызывающе и «объяснял охране, что он целый помощник депутата».

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