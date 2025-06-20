Путин заявил, что безработица и бедность в России находятся на рекордно низком уровне

Россия достигла рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в России. Она составила 7,2%. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.





По его словам, число людей с доходами ниже прожиточного минимума сократилось на два миллиона человек. Занятость в обрабатывающих отраслях и IT растет, а в госсекторе снижается, добавил президент.





Путин подчеркнул, что Россия будет стимулировать создание более современных рабочих мест. Правительство подготовило пакет необходимых изменений, а следующая цель — сократить уровень бедности до 5%, указал российский лидер.





Доля оплаты труда в ВВП России увеличилась с 40% в 2021 году до почти 44% в 2024 году, привел статистику Путин. Безработица составляет 2,3%, это исторический минимум, сообщил Путин.





Для увеличения доходов граждан необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, чтобы у них была возможность профессионально расти, переходить в другие компании, переезжать в другие регионы, добавил президент.





Также Путин попросил Госдуму в короткие сроки принять правительственные поправки в трудовое законодательство, разработанные для создания более современных и привлекательных рабочих мест.