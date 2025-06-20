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Путин: В России только одно из изобретений из 100 доходит до практического результата
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Уровень коммерциализации новых технологий в стране невысокий, констатировал глава государства undefined
Новости

Путин: В России только одно из изобретений из 100 доходит до практического результата

Уровень коммерциализации новых технологий в стране невысокий, констатировал глава государства

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал, что уровень коммерциализации изобретений в РФ невысокий, лишь одна разработка из 100 доходит до практического результата. 


По словам российского лидера, этого недостаточно. Он напомнил, что необходимо более активное взаимодействие между образовательными организациями, научными институтами и бизнес-средой. 


«И нужно помогать им найти друг друга», — сказал Путин.


Российский лидер напомнил про программу «Университет предпринимателей», которая позволяет опытным бизнесменам работать вместе со студентами в специализированных мастерских на базе вузов, чтобы готовить передовые технологические решения и продукты. 


Он указал, что в проекты уже привлечено свыше 270 миллионов рублей внебюджетных средств, а в текущем году количество вузов, участвующих в этой программе, удвоится. 


Президент также призвал правительство подумать о масштабировании этого механизма с отработкой сотрудничества на всех этапах — от формулировки идеи проекта до выхода в самостоятельный бизнес, создания совместных компаний, научных школ, университетов и предприятий реального сектора экономики.

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