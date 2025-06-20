Путин: В России только одно из изобретений из 100 доходит до практического результата

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал, что уровень коммерциализации изобретений в РФ невысокий, лишь одна разработка из 100 доходит до практического результата.





По словам российского лидера, этого недостаточно. Он напомнил, что необходимо более активное взаимодействие между образовательными организациями, научными институтами и бизнес-средой.





«И нужно помогать им найти друг друга», — сказал Путин.





Российский лидер напомнил про программу «Университет предпринимателей», которая позволяет опытным бизнесменам работать вместе со студентами в специализированных мастерских на базе вузов, чтобы готовить передовые технологические решения и продукты.





Он указал, что в проекты уже привлечено свыше 270 миллионов рублей внебюджетных средств, а в текущем году количество вузов, участвующих в этой программе, удвоится.





Президент также призвал правительство подумать о масштабировании этого механизма с отработкой сотрудничества на всех этапах — от формулировки идеи проекта до выхода в самостоятельный бизнес, создания совместных компаний, научных школ, университетов и предприятий реального сектора экономики.