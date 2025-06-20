«И долго буду тем любезен я народу»: представитель Бахрейна процитировал Пушкина, говоря о политике Путина

Представитель Бахрейна, советник по национальной безопасности короля Насер Бен Хамад Аль Халифа выступая на пленарной сессии Петербургского междунарожного экономического форума процитировал стихотворение русского поэта Александра Пушкина.





Советник по нацбезопасности короля Бахрейна вспомнил о строчках стихотворения «Памятник» авторства Александра Сергеевича, говоря об отношении президента РФ Владимира Путина к народу.





«И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал», — сказал он на сессии ПМЭФ.





Ранее Путин на полях ПМЭФ-2025 провел встречу с сыном короля Бахрейна Насером Бен Хамад Аль Халифой. Об этом сообщил Кремль.