Минюст объявил иноагентом медиапроект «Горби медиа», публициста Бориса Стомахина и писателя Артура Соломонова

Минюст России обновил реестр иностранных агентов. В перечень вошли публицист Борис Стомахин и писатель Артур Соломонов, а также медиапроект Gorby.media («Горби медиа»). Всего в перечень внесли семь человек.





Также иноагентами признали электорального аналитика Ивана Шукшина, хирурга Александра Ванюкова, исполнительного директора центра «Мемориал» (правозащитный центр был внесен в список иноагентов и ликвидирован по решению Верховного суда) Анастасию Гарину.





Иноагентом стал основатель петербургской общины для ЛГБТ*-христиан Александр Хмелев и бывший московский муниципальный депутат Николай Бобринский.





*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.