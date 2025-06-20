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Минюст объявил иноагентом медиапроект «Горби медиа», публициста Бориса Стомахина и писателя Артура Соломонова
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В реестр включено семь человек undefined
Новости

Минюст объявил иноагентом медиапроект «Горби медиа», публициста Бориса Стомахина и писателя Артура Соломонова

В реестр включено семь человек

Минюст России обновил реестр иностранных агентов. В перечень вошли публицист Борис Стомахин и писатель Артур Соломонов, а также медиапроект Gorby.media («Горби медиа»). Всего в перечень внесли семь человек.


Также иноагентами признали электорального аналитика Ивана Шукшина, хирурга Александра Ванюкова, исполнительного директора центра «Мемориал» (правозащитный центр был внесен в список иноагентов и ликвидирован по решению Верховного суда) Анастасию Гарину. 


Иноагентом стал основатель петербургской общины для ЛГБТ*-христиан Александр Хмелев и бывший московский муниципальный депутат Николай Бобринский. 


*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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#минюст #иноагент #иностранный агент
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