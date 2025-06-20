Путин призвал не сравнивать СВО и конфликт Израиля с Ираном

Во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме президента России Владимира Путина спросили, чем требования американского лидера Дональда Трампа о безоговорочной капитуляции Ирана отличаются от требований России к Украине.





Путин подчеркнул: ключевое отличие как раз в том, что капитуляции от второй стороны Москва не требует.





«Ситуация не такая же, а принципиально другая. Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины, мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал Путин.





Глава государства также подчеркнул, что РФ всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба.





Россия и Китай не формируют новый миропорядок, а только оформляют его, сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ. Президент уточнил, что страны «может быть, расчищают дорогу, чтобы он был более сбалансированным».





Путин сравнил формирование нового миропорядка с восходом солнца: он возникает естественным образом, и от этого никуда не деться.