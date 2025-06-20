«Там, где ступает нога русского солдата — то наше»: Путин заявил, что «вся Украина наша»

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что русских и украинцев он считает одним народом.





«В этом смысле вся Украина наша», — сказал президент на ПМЭФ.





«Происходит определенная логика боевых действий, и войска оказываются на разных территориях. У нас есть старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, то наше», — добавил он.





По словам Путина, ВСУ потеряли в Курской области 76 тысяч человек. Он также заявил, что Киев сам создал себе проблему атакой на Курской область, теперь линия соприкосновения выросла.





Он отметил, что Россия вынуждена создавать зоны безопасности вдоль границы с Украиной, это отвлекает и так неукомплектованные украинские силы.





Путин также заявил, что Российская армия не имеет задачи забрать Сумы, но исключать такой вариант нельзя.





Российский лидер также подчеркнул, что все связанное с трагедией на Украине — это не результат нашей работы, а результат работы тех, кто «не хочет мириться с глобальными изменениями, происходящими в мире».