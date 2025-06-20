Умер генеральный конструктор ПВО Москвы Яков Безель

На 87-м году из жизни ушел академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук и генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Алмаз-Антей».





Указано, что Безель внес значительный вклад в российскую науку и оборону.





«Он не только разрабатывал технологии, но и обучал новое поколение ученых», — говорится в сообщении.





Представители концерна отметили, что «целый ряд разработанных им систем до сих пор помогают обеспечивать противовоздушную оборону».





Безель родился 30 июня 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Московский энергетический институт и начал свою карьеру в НИИ-5, где работал над созданием автоматизированных систем ПВО. Участвовал в разработке таких систем, как «Межа-М» и «Байкал», модернизировал централизованную ракетную систему ПВО Москвы.