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«Если водки выпить, надо же закусить чем-то»: Путин высказался о поставках алкоголя из России в ЮАР
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Он отметил, что можно экспортировать и другую продукцию undefined
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«Если водки выпить, надо же закусить чем-то»: Путин высказался о поставках алкоголя из России в ЮАР

Он отметил, что можно экспортировать и другую продукцию

Президент России Владимир Путин пошутил, что после того, как был налажен канал поставок алкоголя в ЮАР, поскольку, «как говорят, надо же закусить», могут быть налажены поставки иной продукции. Например, мяса и зерна.


Путин добавил, что подобные торговые отношения способны сделать жизнь «веселее».


Ранее вице-президент ЮАР Пол Машатиле сообщил, что у него были деловые встречи, и республика заключила соглашение с РФ о поставках российской водки. 


Пленарное заседание ПМЭФ с участием главы государства завершилось. Оно продлилось около четырех часов.

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