«Если водки выпить, надо же закусить чем-то»: Путин высказался о поставках алкоголя из России в ЮАР

Президент России Владимир Путин пошутил, что после того, как был налажен канал поставок алкоголя в ЮАР, поскольку, «как говорят, надо же закусить», могут быть налажены поставки иной продукции. Например, мяса и зерна.





Путин добавил, что подобные торговые отношения способны сделать жизнь «веселее».





Ранее вице-президент ЮАР Пол Машатиле сообщил, что у него были деловые встречи, и республика заключила соглашение с РФ о поставках российской водки.





Пленарное заседание ПМЭФ с участием главы государства завершилось. Оно продлилось около четырех часов.