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Собянин рассказал, что половина налогов Москвы идут в федеральный бюджет и внебюджетные фонды
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Он назвал столицу донором undefined
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Собянин рассказал, что половина налогов Москвы идут в федеральный бюджет и внебюджетные фонды

Он назвал столицу донором

Мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, что половину налогов, которые платят москвичи, отправляют в федеральный бюджет и внебюджетные фонды. 


По словам Собянина, «Москва — донор». Он подчеркнул, что 50% налогов, которые поступают на территорию Москвы, перечисляется в федеральный бюджет, это около четырех триллионов. 


«В социальные фонды перечисляем еще около трех триллионов. Всего с территории Москвы в федеральный бюджет и во внебюджетные фонды, имея в виду пенсионный, социального страхования, медицинского обязательного страхования, — еще три триллиона, то есть семь триллионов. Колоссальные деньги»,— подчеркнул мэр. 


В 2024 году в интервью РБК Собянин обращал внимание на то, что город «не потребляет, а, наоборот, отдает экономике и другим регионам» вопреки имеющемуся стереотипу.

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#бюджет #москва #деньги #сергей собянин
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