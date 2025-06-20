Собянин рассказал, что половина налогов Москвы идут в федеральный бюджет и внебюджетные фонды

Мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, что половину налогов, которые платят москвичи, отправляют в федеральный бюджет и внебюджетные фонды.





По словам Собянина, «Москва — донор». Он подчеркнул, что 50% налогов, которые поступают на территорию Москвы, перечисляется в федеральный бюджет, это около четырех триллионов.





«В социальные фонды перечисляем еще около трех триллионов. Всего с территории Москвы в федеральный бюджет и во внебюджетные фонды, имея в виду пенсионный, социального страхования, медицинского обязательного страхования, — еще три триллиона, то есть семь триллионов. Колоссальные деньги»,— подчеркнул мэр.





В 2024 году в интервью РБК Собянин обращал внимание на то, что город «не потребляет, а, наоборот, отдает экономике и другим регионам» вопреки имеющемуся стереотипу.