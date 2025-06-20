Посещаемость «Зеленого маркета» и арт-павильонов «Лета в Москве» бьет рекорды

За первые три недели в арт-павильонах и «Зеленом маркете» в Москве побывали свыше 250 тысяч человек, которые приобрели товары на сумму более 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в правительстве столицы.





Эти цифры уже превысили посещаемость и финансовые показатели маркета проекта «Сделано в Москве» в прошлом августе, подчеркнули эксперты.





За месяц самыми популярными стали батончики «Рот Фронт». Кроме того, часто покупают открытки, крем для рук, чай с изображениями русских сказочных персонажей, матрешек и изделия с народными орнаментами.





Ранее в столице в рамках проекта «Лето в Москве» с 25 мая открылись 12 арт-павильонов и «Зеленый маркет» на Болотной площади.