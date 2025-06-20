Захарова объяснила, что Договор о партнерстве России и Ирана не предусматривает оборонного союза

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила суть Договора о стратегическом партнерстве России и Ирана. По ее словам, соглашение не предусматривает оборонного союза и оказания взаимной военной помощи.





«Что же в нем действительно сказано: если одна из сторон подвергнется агрессии, другая сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе устава ООН и других применимых норм международного права», — привела дипломат текст документа.





Именно так, отметила Захарова, Россия и поступает.





Ранее на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин назвал провокаторами всех тех, кто на фоне конфликта на Ближнем Востоке говорит, что Россия якобы «ненадежный союзник», так как не оказывает помощь Тегерану.