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Захарова объяснила, что Договор о партнерстве России и Ирана не предусматривает оборонного союза
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РФ полностью соблюдает правила документа, подчеркнула дипломат undefined
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Захарова объяснила, что Договор о партнерстве России и Ирана не предусматривает оборонного союза

РФ полностью соблюдает правила документа, подчеркнула дипломат

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила суть Договора о стратегическом партнерстве России и Ирана. По ее словам, соглашение не предусматривает оборонного союза и оказания взаимной военной помощи.


«Что же в нем действительно сказано: если одна из сторон подвергнется агрессии, другая сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе устава ООН и других применимых норм международного права», — привела дипломат текст документа.


Именно так, отметила Захарова, Россия и поступает.


Ранее на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин назвал провокаторами всех тех, кто на фоне конфликта на Ближнем Востоке говорит, что Россия якобы «ненадежный союзник», так как не оказывает помощь Тегерану.

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