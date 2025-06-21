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В Татарстане арестовали мигранта, незаконно получившего сертификат на квартиру
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Его супругу подозревают в подделке документов о владении русским языком undefined
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В Татарстане арестовали мигранта, незаконно получившего сертификат на квартиру

Его супругу подозревают в подделке документов о владении русским языком

Суд в Татарстане арестовал мигранта, получившего сертификат на квартиру. Об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета РФ.


По данным следствия, в 2022 году мужчина фиктивно устроился на работу, чтобы получить жилищный сертификат, а также сделал вид, что у него есть деньги для оплаты части жилья. В итоге ему выдали сертификат на пять миллионов рублей на основании подложных документов.


«Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СК.


Также в отношении жены мигранта возбуждено уголовное дело за подделку документов. В 2019-м и 2020 году для получения гражданства РФ она предоставила фальшивый документ, подтверждающий владение русским языком на необходимом уровне.

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#татарстан #жилье #мигранты #подделка документов
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