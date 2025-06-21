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«Времена и эпохи»: эстетика и летнее настроение начала XX века в особняке купца Василия Носова
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Здесь можно было поучаствовать в мастер-классах и даже увидеть призрака undefined
Новости

«Времена и эпохи»: эстетика и летнее настроение начала XX века в особняке купца Василия Носова

Здесь можно было поучаствовать в мастер-классах и даже увидеть призрака

Лето 1903 года. Светское московское общество перебирается на дачи. Вместо балов — летние танцы, вместо громких премьер — любительские спектакли в тени деревьев. Эту атмосферу мастерски воссоздали на фестивале «Времена и эпохи» в Москве, одна из площадок которого располажилась в старинном особняке купца Василия Носова. 

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Здесь можно было поучаствовать в мастер-классах по танцам, послушать лекции о чайных традициях ХХ века, посмотреть на костюмы эпохи модерн и побывать на спиритическом сеансе, а если повезет, увидеть местного призрака. 


Барышни могли научиться верховой езде. Те, кто не любит езду, — добро пожаловать на рыбалку. Или можно было почитать, лежа в гамаке.


Праздник продлился с 11 по 15 июня и объединил сразу 50 площадок. В этом году фестиваль был посвящен Году защитника Отечества. Мероприятия посещали также гости из других регионов России. Здесь были и иностранцы. Весело и познавательно провели время представители нескольких поколений: от самых маленьких до граждан почтенного возраста. Всем было комфортно.  


Что еще интересного было на фестивале «Времена и эпохи», можно узнать на официальном сайте проекта. Также к событиям давно минувших дней можно прикоснуться, посмотрев видеоролик. 

#москва #лето #фестиваль #времена и эпохи
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