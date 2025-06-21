«Времена и эпохи»: эстетика и летнее настроение начала XX века в особняке купца Василия Носова

Лето 1903 года. Светское московское общество перебирается на дачи. Вместо балов — летние танцы, вместо громких премьер — любительские спектакли в тени деревьев. Эту атмосферу мастерски воссоздали на фестивале «Времена и эпохи» в Москве, одна из площадок которого располажилась в старинном особняке купца Василия Носова.
Здесь можно было поучаствовать в мастер-классах по танцам, послушать лекции о чайных традициях ХХ века, посмотреть на костюмы эпохи модерн и побывать на спиритическом сеансе, а если повезет, увидеть местного призрака.
Барышни могли научиться верховой езде. Те, кто не любит езду, — добро пожаловать на рыбалку. Или можно было почитать, лежа в гамаке.
Праздник продлился с 11 по 15 июня и объединил сразу 50 площадок. В этом году фестиваль был посвящен Году защитника Отечества. Мероприятия посещали также гости из других регионов России. Здесь были и иностранцы. Весело и познавательно провели время представители нескольких поколений: от самых маленьких до граждан почтенного возраста. Всем было комфортно.
Что еще интересного было на фестивале «Времена и эпохи», можно узнать на официальном сайте проекта. Также к событиям давно минувших дней можно прикоснуться, посмотрев видеоролик.