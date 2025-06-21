Президент России Владимир Путин в интервью Sky News Arabia заявил, что Украина должна признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии.





Российский лидер объяснил, что «необходимо объявить нейтралитет Украины — не вступать ни в какие иностранные альянсы и не вооружать ее ядерным оружием». В украинском руководстве не должно быть нацистских элементов, добавил он.





По словам президента РФ, Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт. Он выразил надежду, что Украина будет следовать национальным интересам.





Говоря о конфликте на Ближнем Востоке, Путин указал, что у России и МАГАТЭ нет никаких свидетельств того, что Иран хотел получить ядерное оружие. Он отметил, что российская сторона неоднократно уведомляла об этом Израиль.





Также Путин напомнил, что исламская республика имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях.