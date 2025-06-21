Медведев посоветовал властям Украины посетить Чернобыль, чтобы понять риски ответа России на провокации с «грязной бомбой»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал представителям Украины посетить Чернобыль, чтобы понять риски ответа России на возможные провокации с «грязной бомбой», заявил он в своем Telegram-канале.





По его словам, Москва ответила бы тактическим ядерным оружием в случае использования Киевом «грязной бомбы».





Зампред Совбеза РФ также написал, что промолчит о последствиях для будущей жизни и об экологии, но в Киеве должны их «хорошо представлять».





Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ отмечал, что сброс «грязной бомбы» на территорию РФ стал бы последней ошибкой Украины. Ответ России на возможное использование такого оружия будет катастрофическим, подчеркнул он.





Никаких подтвержденных данных, что Киев может сбросить «грязную бомбу» на территории РФ, у Москвы нет, добавил Путин.





Президент России также признался, что его беспокоит угроза начала третьей мировой войны. В мире сейчас «очень много конфликтного потенциала», отметил Путин.