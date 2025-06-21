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Умерла актриса Валентина Талызина
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Ей было 90 лет undefined
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Умерла актриса Валентина Талызина

Ей было 90 лет

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщили в Театре Моссовета.


Актриса известна по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» и многим другим отечественным кинолентам. 


Талызина также активно работала за кадром в кино и мультипликации. Например, она озвучила маму Дяди Федора в мультсериале «Простоквашино». 


За свою карьеру Талызина сыграла более чем в 100 фильмах. В труппу Театра Моссовета актрису приняли в 1958 году.

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#артисты #смерть #валентина талызина
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