Умерла актриса Валентина Талызина

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщили в Театре Моссовета.





Актриса известна по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» и многим другим отечественным кинолентам.





Талызина также активно работала за кадром в кино и мультипликации. Например, она озвучила маму Дяди Федора в мультсериале «Простоквашино».





За свою карьеру Талызина сыграла более чем в 100 фильмах. В труппу Театра Моссовета актрису приняли в 1958 году.