Советница Путина Ямпольская сообщила, что президент написал обращение к первоклассникам

Президент России Владимир Путин написал обращение к первоклассникам для будущего букваря. Об этом Daily Storm рассказала советник российского лидера Елена Ямпольская на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).





«Я надеюсь, президент доброжелательно воспринял идею возвращения букваря. Что будет в его обращении, пока раскрывать не буду, но могу сказать, что Владимир Владимирович это обращение лично уже написал», — сказала Ямпольская на ПМЭФ.





5 июня в преддверии Дня русского языка Ямпольская представила главе государства макет будущего букваря из единой государственной линейки учебников. На встрече она попросила Путина написать обращение к ученикам 1-го класса на первой странице будущего учебника.





Она также предложила установить в стране единую дату прощания с букварем. По ее словам, это очень трогательный праздник, «для первоклашек он чрезвычайно важен».