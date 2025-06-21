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Звезда «Универа» Алексей Гаврилов выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной
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Он назвал ее уход из жизни большой утратой для России undefined
Новости

Звезда «Универа» Алексей Гаврилов выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной

Он назвал ее уход из жизни большой утратой для России

Звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. 


«Конечно, для всей страны потеря Валентины Илларионовны — большая трагедия, потому что этот человек внес огромный вклад в советский и российский кинематограф», — сказал артист Daily Storm. 


«Я как ученик Алексея Владимировича Баталова (он очень много о ней говорил теплых, добрых слов) — традиционной, очень глубокой русской драматической школы — соболезную всем близким, родным. Для России это большая утрата», — добавил Гаврилов. 


ТАСС пишет, что причиной смерти Талызиной стало онкологическое заболевание. Актрисе было 90 лет. 

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