Звезда «Универа» Алексей Гаврилов выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной

Звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.





«Конечно, для всей страны потеря Валентины Илларионовны — большая трагедия, потому что этот человек внес огромный вклад в советский и российский кинематограф», — сказал артист Daily Storm.





«Я как ученик Алексея Владимировича Баталова (он очень много о ней говорил теплых, добрых слов) — традиционной, очень глубокой русской драматической школы — соболезную всем близким, родным. Для России это большая утрата», — добавил Гаврилов.





ТАСС пишет, что причиной смерти Талызиной стало онкологическое заболевание. Актрисе было 90 лет.