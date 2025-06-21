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Вторая за месяц утечка нефтепродуктов произошла на Енисее
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Жителям рекомендовали не использовать воду из реки, масштаб разлива неизвестен undefined
Новости

Вторая за месяц утечка нефтепродуктов произошла на Енисее

Жителям рекомендовали не использовать воду из реки, масштаб разлива неизвестен

Второй за месяц выброс нефтепродуктов произошел на Енисее. Об этом сообщил глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских. 


Объем выброса пока неизвестен. Новое ЧП произошло при подготовке к подъему судна, затонувшего в начале июня (это была первая утечка).


Чиновник рекомендовал жителям прибрежных населенных пунктов Казачинского района пока воздержаться от использования воды из Енисея для бытовых, хозяйственных и питьевых нужд, ограничить выпас скота и водопой животных. 


Со вчерашнего вечера спасатели ставят боновые заграждения и обрабатывают акваторию жидким и сухим сорбентом, чтобы сдержать распространение нефтяного пятна, рассказал Юрий Озерских. 


8 июня теплоход, буксирующий на Енисее две баржи, ударился о пороги, произошла расцепка барж и судна. У теплохода был поврежден топливный бак, судно частично подтоплено. В реку вылилось 30 тонн дизельного топлива.

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#экология #красноярский край #загрязнение #разлив #нефтепродукты
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