Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу

Белорусского оппозиционера и супруга Светланы Тихоновской Сергея освободили из-под стражи. Об этом пишет издание «Наша Нiва».
Журналисты отмечают: это стало возможным благодаря визиту в Минск спецпредставителя президента США Дональда Трампа — Кита Келлога. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Келлогом.
Отмечается, что кроме Тихановского из тюрем вышли еще 13 человек.
Тихановского задержали перед выборами в мае 2020 года. 14 декабря 2021 года Гомельский областной суд признал его виновным по статьям «Организация массовых беспорядков», «Организация социальной вражды», «Воспрепятствование работе ЦИК», «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок» и приговорил к 18 годам колонии усиленного режима.
Сергей Тихановский — супруг Светланы Тихановской. Изначально баллотироваться планировал ее муж, но ему отказали в регистрации. После этого документы подала Тихановская. По официальным данным, она набрала чуть более 10% голосов, Лукашенко — свыше 80%.