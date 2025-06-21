Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу

Белорусского оппозиционера и супруга Светланы Тихоновской Сергея освободили из-под стражи. Об этом пишет издание «Наша Нiва».





Журналисты отмечают: это стало возможным благодаря визиту в Минск спецпредставителя президента США Дональда Трампа — Кита Келлога. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Келлогом.





Отмечается, что кроме Тихановского из тюрем вышли еще 13 человек.





Тихановского задержали перед выборами в мае 2020 года. 14 декабря 2021 года Гомельский областной суд признал его виновным по статьям «Организация массовых беспорядков», «Организация социальной вражды», «Воспрепятствование работе ЦИК», «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок» и приговорил к 18 годам колонии усиленного режима.