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Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу
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В 2021-м году он был приговорен к 18 годам колонии усиленного режима undefined
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Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу

В 2021-м году он был приговорен к 18 годам колонии усиленного режима

Белорусского оппозиционера и супруга Светланы Тихоновской Сергея освободили из-под стражи. Об этом пишет издание «Наша Нiва». 


Журналисты отмечают: это стало возможным благодаря визиту в Минск спецпредставителя президента США Дональда Трампа — Кита Келлога. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Келлогом. 


Отмечается, что кроме Тихановского из тюрем вышли еще 13 человек. 


Тихановского задержали перед выборами в мае 2020 года.  14 декабря 2021 года Гомельский областной суд признал его виновным по  статьям «Организация массовых беспорядков», «Организация социальной вражды», «Воспрепятствование работе ЦИК», «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок» и приговорил к 18 годам колонии усиленного режима. 

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Сергей Тихановский — супруг Светланы Тихановской. Изначально баллотироваться планировал ее муж, но ему отказали в регистрации. После этого документы подала Тихановская. По официальным данным, она набрала чуть более 10% голосов, Лукашенко — свыше 80%. 

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