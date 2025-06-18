Новости
Новости 18+
St
В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ-2025
18+
На форуме запланировано около 350 мероприятий undefined
Новости

В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ-2025

На форуме запланировано около 350 мероприятий

В северной столице стартовал 28-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В 2025 году его главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».


На форуме представлены стенды Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Там угощают кофе и пряниками. Корреспондент Daily Storm отметил, что стенд ДНР в этом году менее наполненный.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

На стенде Севастополя предлагают виртуальный тур по главному городу Черноморского флота. VR-погружение обещают в рекламных брошюрах.

Стенд Севастополя
Стенд Севастополя

Общий стенд «Большая Сибирь» в этом году открыли 10 сибирских регионов. Там представлены Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область и Томская область.

Стенд «Большая Сибирь»
Стенд «Большая Сибирь»

Херсонская и Запорожская области, а также Республика Крым отдельно в 2025 году не представлены.


Всего на ПМЭФ-2025 запланировано около 350 мероприятий. Форум пройдет с 18 по 21 июня. Пленарная дискуссия с участием президента России Владимира Путина состоится 20 июня. 

#форум #пмэф #санкт-пербург
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...