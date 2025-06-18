В северной столице стартовал 28-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В 2025 году его главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».





На форуме представлены стенды Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Там угощают кофе и пряниками. Корреспондент Daily Storm отметил, что стенд ДНР в этом году менее наполненный.