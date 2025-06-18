«Времена и эпохи»: парадная форма красноармейца на Яузском бульваре

На фестивале можно было узнать много нового о военной форме, об оружии и о подвигах наших предков. Для гостей подготовили инсталляции и выставки. На стендах были представлены исторические факты, фото и документы. Например, гости узнали, сколько длился Нюрнбергский процесс.





Одним из интересных открытий для москвичей и туристов стала форма красноармейца, которую надевали на Парад Победы. Ее выставляли на Яузском бульваре. Кроме того, часть материалов были посвящены героям СВО.





Фестиваль «Времена и эпохи» проходил в столице с 11 по 15 июня. В парках и усадьбах, на бульварах и площадях, в центре и округах города были представлены различные исторические события. Подробности о прошедших мероприятиях можно узнать на сайте фестиваля.