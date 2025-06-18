На ПМЭФ представили наградной лист отца Путина

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили наградной лист отца российского лидера Владимира Путина — Владимира Спиридоновича. Награды демонстрируются на стенде Дома семейных традиций «Кристиан». Там же — и наградные листы.





Награды на мемориальном панно отца президента — муляжи, но они точно воссозданы, сообщила «КП» представитель генеалогической компании. Она добавила, что и другие документы — тоже копии.





Известно, что отец Путина воевал в звании рядового, стрелка и был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда» и не только. В документах также указывается, что отец президента России получил ранение на Ленинградском фронте.





Владимир Спиридонович Путин до Великой Отечественной войны служил в подводном флоте. В 1941 году его призвали в Красную армию. Мужчина служил в истребительном батальоне НКВД, а потом — в 330-м стрелковом полку 86-й дивизии Красной армии.





Медали «За боевые заслуги» Владимир Путин — старший был удостоен за бой на так называемом Невском пятачке. Там же в ноябре 1941 года был тяжело ранен в ногу. Боевой товарищ спас Путина, переправив его под обстрелом на правый берег реки к ближайшему госпиталю.





«Где-то в 1960-м или 1962 году отец пришел домой со слезами на глазах. Он встретил этого своего друга в магазине, случайно. Тот оказался жив», — рассказывал на встрече со школьниками в 2021 году глава государства.





По воспоминаниям президента, его отец «всю жизнь жил с осколками в ноге: все их так и не вынули». Владимир Спиридонович трудился мастером на заводе имени Егорова в Ленинграде.