ОКБ: Объем ипотечного кредитования в мае сократился на 60%

В мае 2025 года банки выдали почти 53 тысячи ипотечных кредитов на 231 миллиард рублей, рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). В годовом отношении количество и объем выдач сократились на 60%. Так, в мае 2024 года было выдано 132 тысячи ипотечных кредитов на 585 миллиардов рублей.





При этом средний размер ипотечного кредита за год практически не изменился. В мае 2024 года он составлял 4,42 миллиона рублей, в мае 2025 года — 4,40 миллиона рублей.





А вот средний срок ипотечного кредитования за год стал дольше на четыре месяца: в мае 2024 года он составлял 260 месяцев (21 год и 8 месяцев), а в том же месяце 2025 года — 264 месяца (22 года).





По сравнению с результатами апреля количество и объем выдач жилищных кредитов в мае также сократились на 20%. В апреле 2025 года было выдано 65,52 тысячи ипотек на 289,93 миллиарда рублей.





В топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования в мае вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край. Самые крупные ипотечные кредиты выдавали в мае жителям Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.





Самый длительный средний срок ипотечного кредитования в мае установлен в Ингушетии — 316 месяцев (26 лет и четыре месяца), самый короткий — в Республике Алтай, 198 месяцев (16 лет и шесть месяцев).