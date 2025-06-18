Обед на ПМЭФ подорожал до 6,5 тысячи рублей

Цены на еду на Петербургском международном экономическом форуме выросли, узнал корреспондент Daily Storm. В 2025 году комплексный обед на мероприятии обойдется участникам в 6,5 тысячи рублей.





В сет включены суп, салат, закуска, горячее блюдо, десерт и напитки. При этом за алкоголь больше, чем бокал пива или вина, придется платить отдельно.





На форуме также есть бюджетные точки питания. Например, гости мероприятия могут посетить «Теремок» и «Честный бар». В последнем можно попробовать отечественное пиво.





В 2022-м и 2023 году сет на ПМЭФ стоил 4,5 тысячи рублей. В прошлый форум цена на комплексный обед составила 4,9 тысячи рублей. Также были фуд-корты, где гости могли попробовать бургеры, чебуреки, супы и многое другое.